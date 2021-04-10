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Деловые новости

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями промышленной отрасли Алтайского края в Барнауле, 2 марта 2021 года Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями промышленной отрасли Алтайского края в Барнауле, 2 марта 2021 года

Кабмин выделил более 1,6 млрд рублей регионам на оснащение медучреждений

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Правительство России направит свыше 1,6 млрд рублей регионам на оснащение медицинских, образовательных и спортивных учреждений. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Отмечается, что благодаря федеральному финансированию медучреждения получат 115 автомобилей скорой помощи, а образовательные организации — более шести тыс. комплексов для дезинфекции рук и измерения температуры.

Кроме того, в детские школы искусств будет направлено порядка 1,5 тыс. новых музыкальных инструментов, в спортивные школы — более 6 тыс. единиц инвентаря и оборудования, а также 112 комплексов для скрининговой оценки организма и тестирования уровня физической подготовки спортсменов.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит 1 млрд руб. на модернизацию промышленных предприятий в стране. Средства распределят между 25 российскими субъектами, в том числе Алтаем и Чувашией, Кузбассом, Новосибирской и Псковской областями.

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