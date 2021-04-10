В Краснодарском крае объявили о начале курортного сезона

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель объявил о начале курортного сезона в регионе с 1 мая. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, на Кубани в настоящее время сохраняется стабильная эпидемиологическая ситуация. В сутки в регионе выявляют чуть более 100 случаев коронавируса.

Вице-губернатор отметил, что эффективность принимаемых противоковидных мер была доказана еще зимой, когда в Краснодарский край приехали 2 млн туристов со всей России, и при этом не произошло увеличения числа зараженных.

Руппель подчеркнул, что эти меры продолжают соблюдаться и сейчас, в связи с этим можно строить планы на полномасштабный курортный сезон в 2021 году.

Он также отметил, что традиционно майские праздники являются периодом пиковой нагрузки для курортной инфраструктуры, в это время можно провести «генеральную репетицию» перед летним сезоном.

Ранее сообщалось, что среди туристов вырос спрос на отдых в Крыму.