«Ъ»: страны Прибалтики впервые отказались от российской электроэнергии

Страны Прибалтики впервые полностью прекратили осуществлять импорт электроэнергии из России, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, Латвия без объяснения причин приостановила коммерческий импорт из РФ на два дня, 8 и 11 апреля. Латвийская сторона пошла на такой шаг на время испытаний по отключению ЛЭП между Белоруссией и Литвой для проверки энергосистем перед полным выходом балтийских стран из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва).

Согласно сообщению, технической необходимости со стороны Прибалтики полностью отказываться от импорта не было. Однако без объяснения причин это было сделано. В Минэнерго России указывают, что отключение не повлияло на работу энергосистемы в стране.

Отмечается, что из-за случившегося в западной части РФ и на Урале упали на 1-3%, а в Литве поднялись на 8,5%.

Прибалтийские страны в 2019 году решили отказаться от импорта электроэнергии из России и подключиться к сетям Евросоюза в 2025 году.

Ранее сообщалось, что Литва отказалась закупать электроэнергию у Белоруссии.