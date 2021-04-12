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Деловые новости

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Флаг Нидерландов на одной из улиц города Делфт накануне парламентских выборов, 14 марта 2017 год Флаг Нидерландов на одной из улиц города Делфт накануне парламентских выборов, 14 марта 2017 год

Правительство РФ заявило о денонсации налогового соглашения с Нидерландами

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Правительство России одобрило денонсацию соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами, соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Одобрить предложение о денонсации соглашения между правительством РФ и правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество, подписанного в г. Москве 16 декабря 1996 г.» — сказано в тексте документа.

Кроме того, кабинет министров постановляет внести законопроект о денонсации соглашения на рассмотрение в Государственную думу.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о жесткой позиции России по пересмотру соглашения с Нидерландами об избежании двойного налогообложения.

В ноябре прошлого года Россия и Люксембург подписали протокол об изменении соглашения, чтобы избежать двойного налогообложения.

До этого президент России Владимир Путин поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на зарубежные счета. Это требует корректировки соглашений с другими странами.

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