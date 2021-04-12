Кибермошенники украли у россиян почти 10 млрд рублей в 2020 году

Потери россиян от действий кибермошенников в 2020 году достигли почти 10 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на данные Банка России.

Центробанк отмечает, что в 2020 году было проведено 773 008 банковских операций, проведенных без согласия клиентов, это на 34% больше, чем в предшествующем году.

«Объем таких операций вырос на 52,2%, составив 9 777,3 млн рублей», – указано в материалах регулятора.

При этом в 2019 году объем мошеннических операций составил 6 425,8 млн руб., что на 52,2% меньше показателя 2020 года.

Банк России подчеркивает, что доля таких операций остается в пределах целевых значений.

«За 2020 год доля операций без согласия клиента в общем объеме операций по переводу денежных средств составила 0,00117% (в 2019 году — 0,00089%). Указанные значения не превышают установленный Банком России целевой показатель доли таких операций в общем объеме операций», – отмечает регулятор.

Ранее Центробанк рекомендовал кредитным организациям активнее предупреждать клиентов о рисках мошенничества.