Эксперты рассказали об обвале цен на подсолнечное масло в России

В Российской Федерации средние цены на подсолнечное масло у производителей с 5 по 11 апреля обвалились на 4825 руб. (до 113 350 руб. за тонну). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на еженедельный мониторинг «СовЭкона».

По мнению экспертов, период активного роста цен закончился.

«Однако снижение цен на рынке будет ограничено рекордно низкими для последних лет запасами. Цены на масло на российском рынке в ближайшие недели будут, вероятно, относительно стабильны», — отмечается в сообщении.

Данное снижение цен произошло впервые с начала года. До этого они быстро увеличивались вслед за экспортными котировками, прибавив 40%. В начале апреля средняя цена достигла 118 175 руб. за тонну.

Кроме того, с середины марта экспортные цены на подсолнечное масло стали снижаться, за несколько недель они опустились на $200, до $1495 за тонну (FOB). Это произошло на фоне ослабления рынка соевого и пальмового масел.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал работу по сдерживанию роста цен на продукты, назвав ее филигранным процессом.

До этого, 30 марта, правительство Российской Федерации продлило срок действия соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.