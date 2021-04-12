S7 приостановит рейсы в Турцию с 15 апреля по 1 июня

В авиакомпании S7, после решения оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, решили приостановить рейсы в Турцию с 15 апреля по 1 июня, а также ожидают официальной информации о порядке вывоза россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя перевозчика.

«Согласно решению оперативного штаба, S7 Airlines вынуждена приостановить выполнение регулярных рейсов в Турцию с 15 апреля по 1 июня (Москва — Анталья, Даламан; Новосибирск — Анталья). <…> Мы будем оперативно информировать пассажиров о необходимых действиях», — говорится в сообщении.

Ранее Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Ростуризму поручили подготовить пакет мер, касающийся поддержки туристов.

12 апреля Российская Федерация приостановила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Причиной стал рост заболеваемости COVID-19 в стране. Также туроператоры получили рекомендацию о приостановке продаж путевок в Турцию.