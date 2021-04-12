Голикова рекомендовала туристам обменять путевки в Турцию

Вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе брифинга посоветовала гражданам, которые купили путевку в Турцию с вылетом до 1 июня, поменять направление или перенести даты поездки. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы рекомендуем по согласованию с туристическими операторами поменять направление отдыха, не меняя дат поездки, либо по возможности перенести сроки путешествия на более поздние и удобные даты», — подчеркнула она.

Кроме того, для граждан, оказавшихся в данной стране и купивших путевки с вылетом после 1 июня, будут оперативно уведомлять о ситуации с распространением COVID-19.

«Если она (ситуация с коронавирусной инфекцией в Турции) будет меняться в лучшую сторону, то оперативно сообщим для того, чтобы можно было подтвердить те планы, которые были у наших граждан», — добавила она.

Ранее Голикова сообщила, что Россия приостановила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Причиной стал рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в государстве. Также туроператоры получили рекомендацию о приостановке продаж путевок в Турцию.

За последнее время в Турции выросло суточное число заражений COVID-19. 11 апреля подтвердились 50 тысяч случаев, 10 апреля — 52 тысяч, 9 апреля — 55 тысяч. Всего в стране заболели 3,8 млн человек, умерли почти 34 тысяч пациентов.