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Деловые новости

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Аналитики рассказали, сколько россиян готовы получать «черную» зарплату

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Работать за «черную» зарплату готовы 36% россиян. Среди опрошенных в возрасте 35-44 лет трудиться без оплаты налогов согласны 39%, приводит «Интерфакс» исследование портала SuperJob.ru.

Выяснилось, что чаще всего готовы устраиваться на работу, где платят «в конверте», 40% мужчин и 33% женщин. За последние 10 лет удельный вес россиян, согласных работать за «черную» зарплату, заметно снизился. В частности, в 2011 году показатель составлял 51%.

35% соотечественников не согласятся на предложение работать на условиях «черной» зарплаты. Готовность получать деньги, минуя ПФР и налоговую, зависит от уровня оплаты труда. Чем выше зарплата, тем чаще персонал соглашается на подобную систему.

Среди респондентов с ежемесячным заработком менее 30 тыс. рублей эта доля составляет 32%, среди опрошенных, получающих более 80 тыс. рублей — 43%.

В 2011 году отрицательный ответ на такое предложение давали 27% респондентов.

29% граждан не знают, какой ответ дадут на предложение работать за «черную» зарплату.

Опрос организовали 5-8 апреля среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Участники представляли экономически активное население РФ, в 441 населенном пункте, во всех федеральных округах страны.

Ранее россияне рассказали, довольны ли они своей зарплатой.

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