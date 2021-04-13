Песков не исключил отказа от платежных систем Запада

Российская платежная система «Мир» сейчас окрепла и в будущем получит глобальное распространение. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, ограничения в отношении РФ используются целыми рядами государств, которые незаконными способами с точки зрения международного права хотят сдержать страну.

«Эти ограничения проявляются в самых разных формах. Это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобное недружественное, а порой даже враждебную форму поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего», — подчеркнул Дмитрий Песков.

По словам представителя президента России, лучше всего будет создать свои системы, позволяющие компенсировать отсутствие определенной услуги.

«Не беспроблемно начала создаваться платежная система «Мир». Эта система достаточно окрепла, она не имеет пока международного хождения», — подчеркнул Песков.

В том, что система «Мир» станет глобальной, ни у кого сомнений нет, заключил пресс-секретарь президента.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ активно работает над отказом от платежных систем Запада.