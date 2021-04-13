Египет заявил о готовности принимать туристов из России

Египет готов принять туристов из России и предложить им различные виды отдыха, заявила заместитель министра туризма страны Гада Шаляби. Ее слова приводит РИА «Новости».

«Мы безусловно приветствуем российских туристов в любое время, мы всегда их ждем в Египте и готовы предложить им различные виды активности», — рассказала замминистра.

Она подчеркнула, что международный аэропорт Каира открыт и россияне могут провести свой отпуск в столице страны или направиться на курорты на Красном и Средиземном морях, а также остановиться в Луксоре или Асуане.

Кроме того, Шаляби сообщила о высокой степени готовности египетских аэропортов к приему туристов как в плане мер безопасности, так и в плане санитарных мер по коронавирусу.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона заинтересована в восстановлении регулярного авиасообщения с Египтом. Лавров также добавил, что Москва рассчитывает на то, что в ближайшее время будут открыты чартерные перелеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.