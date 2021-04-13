Акции «Яндекса» снизились на 7% после возбуждения дела ФАС

В ходе торгов на Московской бирже стоимость акций «Яндекса» снизилась на 7,1% и в моменте достигала 4 510 рублей за бумагу, согласно данным торговой площадки на 18.33 мск. Об этом сообщает ТАСС.

Падение акций произошло после возбуждения дела со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Служба обвинила «Яндекс» в том, что компания предоставляет преференции собственным сервисам в поисковой выдаче.

РБК со ссылкой на пресс-службу «Яндекса» сообщил, что компания не согласна с ФАС, обвинившей ее в ограничении конкуренции, и готова отстаивать свою позицию.

«Обогащенные ответы на поиске — это мировая практика, все поисковики дают расширенные ответы пользователям», — ответили представители компании.

В «Яндексе» также подчеркнули, что к такой технологии прибегают более 30 тыс. компаний. Кроме того, собеседники СМИ добавили, что сейчас «Яндекс» занимается расширением доступных технологий обогащенного ответа для своих партнеров.

24 февраля ФАСвынесла предупреждение «Яндексу» за неравные условия в поисковой выдаче. Служба обязала «Яндекс» разместить условия для получения доступа к таким возможностям для сторонних сервисов.