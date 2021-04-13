«Ъ»: российских туристов ждут трудности при возвращении на родину транзитом

Ограничение авиационного сообщения между Россией и Турцией может стать проблемой для российских туристов, возвращающихся на родину транзитом через Стамбул, сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на туристическом рынке.

По данным СМИ, с трудностями могут столкнуться около 60-70 тысяч транзитных российских туристов, которые планировали вернуться в страну со стыковкой в Турции.

Как рассказал источник, сейчас в Москву ежедневно прилетают 1,2 тысячи человек, путешествующих транзитом через Турцию. При этом после ограничения авиасообщения с 15 апреля данный коридор сузится. Так, по словам источника, в Египте находятся 5-7 тысяч россиян, чьи стыковочные рейсы были отменены.

«Формально они могут вернуться домой через Каир, но цены на такие билеты резко выросли», — рассказал собеседник издания.

12 апреля российский оперативный штаб принял решение приостановить авиационное сообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране. В Ростуризме заявили, что россиян не будут эвакуировать из Турции, они смогут вернуться на родину в плановом порядке.