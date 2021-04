Страховщик Ever Given раскритиковал Египет за конфискацию судна

Компания-страховщик контейнеровоза Ever Given UK P&I Club считает необоснованным требование администрации Суэцкого канала (SCA) о компенсации в размере $916 млн и разочарована конфискацией судна. Об этом сообщается на сайте компании.

«Мы разочарованы решением SCA арестовать судно. Мы также разочарованы комментариями SCA о том, что судно будет находиться в Египте до выплаты компенсации, и что его экипаж не сможет покинуть судно в это время», — указано в заявлении.

Страховая компания отмечает, что администрация канала не представила обоснования «чрезвычайно большой» суммы требуемой компенсации. По данным UK P&I Club, $300 млн должны быть выплачены в качестве «бонуса за спасение» судна, еще $300 – в качестве компенсации за репутационные потери, другие обоснования не приводятся.

Ранее сообщалось, что суд в Египте вынес решение конфисковать контейнеровоз Ever Given до выплаты его владельцем компенсации.

23 марта контейнеровоз Ever Given, следовавший из Китая в Роттердам, сел на мель и полностью заблокировал движение по Суэцкому каналу. В итоге несколько сотен судов собрались в очередь. 29 марта Ever Given вернули на фарватер, однако судно опять застряло из-за плохой погоды. Навигацию полностью удалось возобновить к вечеру этого дня.