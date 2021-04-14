Российский рынок труда потерял максимальное за 12 лет число молодых сотрудников

Количество занятого населения Российской Федерации сократилось на 1,65 млн человек, и 1 млн из них составили работники в возрасте до 30 лет. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Исследование показало, что за 2020 год количество работников в возрасте от 15 до 19 лет снизилось на 24,9%, число занятых россиян 25-29 лет сократилось на 8,2%, а работающих граждан в возрасте 20-24 лет — на 4,5%.

По словам президента FinExpertiza Елены Трубниковой, среди граждан, которые выбыли с рынка труда молодых сотрудников, 280 тысяч работали в сфере обслуживания и торговли.

По данным аудиторско-консалтинговой сети, наибольшее снижение количества молодых сотрудников произошло в Амурской области, там среднегодовой показатель уменьшился на 22%. На 20% молодых работников стало меньше в Северной Осетии, а в Мурманской области — на 17%.

Ранее в пресс-службе Минтруда заявили, что число зарегистрированных безработных в России уменьшилось с 1,9 млн до 1,755 млн человек.

В феврале президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы заявил, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции в стране наблюдается небольшой рост безработицы, в связи с этим он поручил кабмину принять меры возвращения ситуации на докризисный уровень.