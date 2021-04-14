СМИ: правкомиссия одобрила законопроект о виде на жительство за инвестиции

Комиссия правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности поддержала законопроект министерства экономического развития РФ об упрощенном порядке получения вида на жительство (ВНЖ) для инвесторов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на два источника, близких к кабмину.

В Государственной думе инициативу «золотых паспортов» уже готовы поддержать, однако на данный момент там предлагают разработать механизм проверки желающих остаться в России иностранцев на отсутствие связей с криминалом.

Согласно законопроекту, инвесторы и члены их семей смогут претендовать на получение ВНЖ, не проходя стадию получения разрешения на временное проживание.

«Человек, реализующий на территории нашей страны значимые проекты, безусловно, должен иметь возможность жить в России, не преодолевая лишних бюрократических барьеров. Надо подчеркнуть, что такие люди не только привозят в нашу страну деньги, они зачастую приносят и новые технологии», — подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Однако претендовать на такое получение вида на жительства смогут не только иностранные инвесторы, которые вкладывают финансы в собственный бизнес, но и граждане, инвестирующие в ценные бумаги РФ или недвижимость на территории государства.

На данный момент документ должно утвердить правительство, а после этого рассмотреть Государственная дума.

Ранее стало известно, что в 2020 году чаще других российское гражданство получали граждане Украины, Таджикистана, Казахстана и Армении.

Согласно статистике МВД, за первые два месяца текущего года российское гражданство было выдано почти 100 тысяч иностранным гражданам и лицам без гражданства. За аналогичный период 2020 года его получили свыше 107 тысяч человек.