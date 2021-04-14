В России в 2021 году ожидается рост цен на рис

Рисоводы Краснодарского края прогнозируют рост оптовых и розничных цен на рис после снижения посевных площадей из-за увеличения прямых затрат на выращивание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного рисового союза.

По данным экспертов, последствием этого в дальнейшем может стать снижение объемов производства и рост оптовых цен из-за роста основных статей затрат.

«Помимо перечисленных позиций особенно значительно отразится на себестоимости рисовой крупы нового урожая 20% рост тарифов на подачу и отведение воды из рисовых чеков, которые за восемь лет после введения платности воды в структуре себестоимости поднялись с последнего места на третье, обогнав зарплату и химпрепараты», — говорится в сообщении.

Председатель Южного рисового союза Игорь Лобач подчеркнул, что в 2020 году расходы рисоводческих предприятий на водопользование превысили 720 млн руб. Кроме того, он добавил, что рисоводы в 2021 году ожидают рост прямых затрат до 60-65 тыс. руб. на гектар, соответственно расходы на подачу и отвод воды превысят 15-17%.

«Конечно, при такой ситуации вряд ли можно будет осенью упрекать рисоводческие предприятия в росте отпускных цен на крупу рисовую урожая текущего года, который, по оценкам экспертов, может быть сопоставим с ростом используемых в технологии выращивания составляющих суммарно за два последних года», — добавил он.

Ранее стало известно, что в Российской Федерации средние цены на подсолнечное масло у производителей с 5 по 11 апреля обвалились на 4825 руб. (до 113 350 руб. за тонну).

Краснодарский край производит 73% всего российского риса. В прошлом году в регионе была аномальная засуха и из-за этого сильно пострадали рисоводческие хозяйства, однако аграрии сохранили валовый сбор риса на уровне 2019 года — 900 тыс. тонн. Рисоводами были добровольно заморожены оптовые цены.