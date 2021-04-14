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Деловые новости

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Путин назвал движение по Севморпути приоритетным для России

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Президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества заявил, что движение судов по Северному морскому пути в ближайшие годы может перейти на круглогодичный режим.

«В самые ближайшие годы движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным, так наверняка и будет», — заявил российский президент.

Путин пояснил, что для этого строится самый мощный в мире ледокольный флот.

«Россия занимается строительством самого мощного в мире ледокольного флота, в том числе таких гигантов, как «Лидер», которых еще никто никогда не строил», — подчеркнул российский глава.

Ранее, в конце января, танкер с Ямала совершил самый ранний проход по Севморпути без ледокола. Арктический танкер «Кристоф де Маржери» вышел из порта Сабетта и достиг берегов Берингова пролива без сопровождения ледокола.

Вслед за ним прошел однотипный СПГ-танкер «Николай Евгенов». Он также завершает самостоятельный переход по Севморпути. Оба танкера доставят потребителям в Азиатско-Тихоокеанском регионе около 140 тыс. т сжиженного природного газа, произведенного на заводе «Ямал СПГ».

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