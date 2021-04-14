Visa и Mastercard заявили о продолжении работы в РФ

Visa и Mastercard продолжают свою работу в России в обычном режиме, сообщает РБК, ссылаясь на заявления компаний.

«Мы ведем бизнес в России более 20 лет, и сейчас россияне пользуются более 100 млн карт Mastercard, выпущенных российскими банками», — сказал глава Mastercard в России Алексей Малиновский.

Он также дополнил, что компания является социально значимой платежной системой. По словам Малиновского, все операции по российским картам надежно обрабатываются в Национальной системе платежных карт.

В Visa ответили, что компания работает в России более 30 лет, привносит на рынок РФ современные платежные технологии, а также вносит свой вклад в цифровизацию российской экономики.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ может быть отключена от платежных систем Visa и MasterCard в связи с продолжением западной санкционной политики.

В свою очередь, в Банке России отметили, что не видят рисков отключения России от западных платежных систем.