Росстат сообщил о снижении уровня бедности в России

По итогам 2020 года доля российских граждан с доходами ниже прожиточного минимума снизилась до 12,1% (17,8 млн человек), по сравнению с 12,3% в 2019 году, сообщает Росстат.

В третьем квартале число россиян, живущих на доходы ниже прожиточного минимума, составляло 18,8 млн.

В четвертом квартале 2020 года показатель составил 13,5 млн граждан, или 9,2% от общей численности населения.

«Главным фактором поддержки малоимущих слоев населения в четвертом квартале 2020 года стали социальные программы, ориентированные на различные группы населения», — сказано в отчете Федеральной службы государственной статистики.

По данным Росстата, общий объем социальных выплат в IV квартале составил 3,4 трлн руб. — эта сумма превышает выплаты в IV квартале 2019 года на 5,9% и соответствует объемам льгот III квартала 2020 года. Выплаты семьям с детьми в IV квартале составили 110,5 млрд руб., малоимущим семьям с детьми — 97,3 млрд руб., безработным гражданам — 15,9 млрд руб.