В Минтруде рассказали о сроках возвращения рынка труда к показателям 2019 года

В Минтруде рассказали о сроках возвращения российского рынка труда к показателям 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин поставил правительству цель — вернуть к концу текущего года рынок труда к показателям 2019 года.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время во всех российских субъектах идет реализация мероприятий региональных программ, направленных на восстановление численности занятого населения до начала пандемии коронавируса.

В Минтруде отметили, что пока сложно достичь этих показателей в регионах, где не хватает вакансий для безработных граждан. Тем не менее, в этих субъектах составлены дорожные карты по восстановлению занятости, предприняты дополнительные меры с учетом специфики региональных рынков труда.

По данным министерства, реализация дополнительных мер господдержки на федеральном уровне положительно сказалась на ситуации с занятостью в регионах. С осени 2020 года безработных стало меньше.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе XXII Апрельской международной научной конференции заявил, что российская экономика на данный момент уже прошла самый сложный этап адаптации к новым вызовам.