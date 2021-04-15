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Более половины экспорта российских кондитерских изделий приходится на продукцию из шоколада. Крупнейшими странами &mdash; импортерами российского шоколада являются страны СНГ и Монголия Более половины экспорта российских кондитерских изделий приходится на продукцию из шоколада. Крупнейшими странами &mdash; импортерами российского шоколада являются страны СНГ и Монголия

В Минсельхозе заявили об отсутствии оснований для подорожания кондитерских изделий

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В Минсельхозе России заявили, что нет оснований для значительного повышения стоимости кондитерских изделий в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение министерства.

В ведомстве подчеркнули, что российское правительство уже приняло ряд мер по стабилизации цен на продовольствие, в том числе на сырьевые составляющие для производства кондитерской продукции.

Ранее сообщалось, что правительство России выделило из резервного фонда страны 9 млрд руб. на субсидии производителям сахара и подсолнечного масла.

В конце марта статс-секретарь Виктор Евтухов сообщил, что Минпромторг России выступает против государственного регулирования цен на продукты питания в стране.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин поручил правительству стабилизировать ситуацию с резко подорожавшими мукой, макаронами, растительным маслом, сахаром и другими продуктами питания. Тогда российский лидер посоветовал главе Минэкономразвития Максиму Решетникову не «экспериментировать» с ценами.

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