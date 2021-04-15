Курс рубля снизился на фоне заявлений о новых санкциях США

После сообщений о введении США санкций против госдолга России началось снижение курса рубля по отношению к мировым валютам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Московской биржи.

Курс доллара по состоянию на 10.15 по мск вырос до 77,33 руб. (+1,46 руб.), в то время как евро вырос до 92,5 руб. (+1,52 руб.).

Ранее Bloomberg стало известно, что Вашингтон собирается внести в черный список 12 россиян и 20 российских организаций, а также выслать десять российских дипломатов из страны. Причиной санкций США назвали якобы вмешательство России в выборы президента Соединенных Штатов и участие в кибератаках. Данные обвинения не раз отвергались в РФ.

В ответ на это заявление секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал «очередным огульным обвинением» заявления США о кибератаке SolarWinds, к которой якобы причастна Россия.