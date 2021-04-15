Кабмин утвердил меры поддержки туротрасли на фоне отмены авиасообщения с Турцией

Правительство России в четверг, 15 апреля, утвердило дополнительные меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма в связи с отменой авиасообщения с Турцией. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

Отмечается, что речь, в том числе, идет о продлении отмены взносов в резервный фонд объединения туроператоров и сокращении размера отчислений в фонд персональной ответственности.

Соответствующие меры утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство РФ должно решить проблемы связанные с ограничением авиасообщения, в частности то, что туристы не могут вернуть деньги на потраченные путевки в Турцию и Танзанию.

В начале текущей недели российский оперативный штаб по ситуации с новой коронавирусной инфекцией принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. В Ростуризме заявили, что россиян не будут эвакуировать из Турции, они смогут вернуться на родину в плановом порядке.