Активы ПСБ на конец первого квартала превысили 3 трлн рублей

Активы банка ПСБ достигли 3,1 трлн рублей, увеличившись за первый квартал года на 13%, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в четверг, 15 апреля.

На фоне роста активов банк существенно нарастил основной доход — чистый процентный доход в I квартале 2021 года увеличился почти на 50% год к году, чистый комиссионный доход — более чем на 40%.

Чистая прибыль ПСБ по РСБУ в I квартале 2021 года составила 5,8 млрд рублей.



«ПСБ планомерно наращивает объемы бизнеса — рост чистого кредитного портфеля за последние 12 месяцев составил 40%, активы банка за тот же период выросли в полтора раза и превысили 3 трлн рублей на начало апреля 2021 года», — сообщил главный финансовый директор ПСБ Евгений Смирнов.



Он подчеркнул, что ПСБ сохраняет фокус на технологическую трансформацию бизнеса и расширение клиентской базы, что на фоне восстановительного роста экономики позволяет банку показывать качественный рост с опережением рыночных темпов во всех ключевых сегментах.



В пресс-релизе также отмечается, что на 1 апреля 2021 года клиентский кредитный портфель нетто составил 1 425 млрд рублей, из которых на корпоративные кредиты приходится 1 093 млрд рублей, на кредиты физлицам – 333 млрд рублей.



Средства на счетах клиентов (без учета межбанковских депозитов) увеличились на 12% — до 2 377 млрд рублей по состоянию на 1 апреля 2021 года. Объемы привлечения на счета до востребования выросли на 20%, а их доля в средствах клиентов увеличилась с 52% до 55% за отчетный период. Средства на счетах юридических лиц на 1 апреля 2021 года составили 1 872 млрд рублей, а средства на счетах физических лиц — 506 млрд рублей.