Туристам вернут деньги за аннулированные туры

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился вернуть россиянам деньги, которые были заплачены за аннулированные услуги в сфере выездного туризма по договорам, заключенным по 31 марта 2020 года. Об этом пишет «Интерфакс».

Туристы получат деньги за средства фонда персональной ответственности туроператора. Также закрепляется, что «размер взноса в резервный фонд объединения туроператоров в сфере выездного туризма на 2021 год составляет рубль». Исключение составляют только взносы для турфирм, которые раньше не занимались туризмом, при вступлении в члены объединения.

Кроме того, в соответствии с документом, ежегодный взнос туроператора в фонд персональной ответственности должен составлять не меньше 0,25% от общей цены продукта. Платежи должны быть перечислены не позднее 15 апреля 2022 года.

Ранее правительство России в четверг, 15 апреля, утвердило дополнительные меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма в связи с отменой авиасообщения с Турцией.

Отмечается, что речь, в том числе, идет о продлении отмены взносов в резервный фонд объединения туроператоров и сокращении размера отчислений в фонд персональной ответственности.