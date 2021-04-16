Зеленский призвал украинцев отдыхать в Турции на фоне ограничений со стороны РФ

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за наращивание туристического потока в Турцию на фоне ввода Россией ограничения на авиасообщение со страной. Об этом он заявил в ходе видеообращения, которое опубликовано на странице главы государства в Facebook.

«Россияне сказали, что они будут ограничивать туризм из Российской Федерации в Турцию. Ну, это их личные дела, а я думаю, что нам нужно наращивать [турпоток] и показать, что мы поддерживаем Турцию», – рассказал украинский лидер.

12 апреля российский оперативный штаб принял решение приостановить авиационное сообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране. В Ростуризме заявили, что россиян не будут эвакуировать из Турции, они смогут вернуться на родину в плановом порядке.

15 апреля правительство России утвердило дополнительные меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма в связи с отменой авиасообщения с Турцией.