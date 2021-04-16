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Деловые новости

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Минюст США изучает десятки компаний из России на предмет санкций

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Американское министерство юстиции изучает десятки российских компаний на предмет возможного введения санкций в их отношении, заявил помощник генерального прокурора страны Джон Демерс. Его слова приводит Reuters.

Как рассказал Демерс, проверка может занять несколько месяцев. В частности, минюст США изучит «связь компаний с российскими разведывательными службами». Кроме того, расследование будет проведено в отношении зарубежных компаний, которые имеют подразделения в России.

При этом помощник американского генпрокурора отказался сообщить, какие именно компании проверяются минюстом, и отметил, что расследование находится на ранней стадии.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Санкции введены против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы. США также высылают 10 российских дипломатов. Кроме того, Минфин США запретил компаниям скупать российский госдолг у ЦБ РФ, Минфина и ФНБ.

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