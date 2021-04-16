Роструд назвал способ получить дополнительные выходные в мае

Россияне могут получить дополнительные выходные в мае по инициативе работодателя, заявили в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд). Об этом сообщает «Российская газета».

Так, работодатель может издать локальный нормативный акт о дополнительных выходных. При этом в Роструде предупредили, что такое решение может сказаться на заработной плате, так как приведет к уменьшению нормы рабочего времени.

«Поэтому, если инициатива исходит от работодателя, последний должен решить вопрос об оплате этого выходного дня», – подчеркнули в ведомстве.

При этом Роструд напоминает, что при пятидневной занятости первые две рабочие недели мая в России будут четырехдневными, россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая. При этом 30 апреля рабочий день будет сокращен на 1 час, 7 мая рабочий день будет полноценным.

Ранее в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) заявили, что продлить майские праздники в 2021 году невозможно.