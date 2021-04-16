Китай сообщил о рекордном росте ВВП

Валовой внутренний продукт (ВВП) Китая в первом квартале текущего года вырос на рекордные 18,3%, сообщает китайское Государственное статистическое управление.

По предварительным оценкам, ВВП страны в первом квартале достиг 24,93 трлн юаней (около $3,8 трлн), что на 18,3% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, и на 0,6% больше, чем в четвертом квартале 2020 года.

По данным китайского Госстата, в первом квартале 2021 года аграрный сектор страны вырос на 8,1% и достиг 1,13 трлн юаней (около $173,56 млрд), промышленных сектор увеличился на 24,4% – до 9,26 трлн юаней ($1,41 трлн), а сфера услуг выросла на 15,6% – до 14,54 трлн юаней ($2,22 трлн).

Как сообщает ТАСС, до этого максимальный поквартальный показатель роста ВВП Китая был зафиксирован во втором квартале 2007 года, когда он достиг 15%.

Ранее сообщалось, что в соответствии с прогнозмом британскиого Центра экономических и бизнес-исследований (CEBR) Китай может обогнать Соединенные Штаты и стать крупнейшей экономикой мира в 2028 году.