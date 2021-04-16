Центробанк отозвал лицензию у банка «Нейва»

Банк России отозвал лицензию на банковские операции у екатеринбургского банка «Нейва», сообщает пресс-служба регулятора.

По данным ЦБ, кредитная организация занимала 188 место в российской банковской системе по величине активов. Регулятор поясняет, что решение отозвать лицензию связано с нарушением банком законов, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

Кроме того, кредитная организация допускала «неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также в значительных объемах проводила «сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам».

«Банк «НЕЙВА» является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика», – подчеркивает Центробанк.

Регулятор также аннулировал лицензию банка на профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.

Ранее в апреле Центробанк отозвал лицензии у Нефтепромбанка, «Геобанка» и «Майкопбанка».