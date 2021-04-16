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Президент и председатель правления «Сбербанка» Герман Греф Президент и председатель правления «Сбербанка» Герман Греф

Греф высказался по поводу влияния новых санкций США на экономику РФ

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Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что новые санкции США в отношении госдолга России не приведут к серьезным последствиям для экономики, передает ТАСС.

«На мой взгляд, сегодняшние санкции не приведут к серьезным негативным последствиям для нас», — сказал Греф.

Он считает, что ситуация складывается более оптимистично, в том числе для бюджета.

По словам Грефа, Россия научилась быстро адаптироваться к условиям, когда санкции введены почти по всем направлениям.

Греф подчеркнул, что «если бы США наложили санкции на весь госдолг, то это были бы санкции не против российского государства, а против их собственных инвесторов».

15 апреля Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Санкции введены против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы. США также высылают 10 российских дипломатов. Кроме того, Минфин США запретил компаниям скупать российский госдолг у ЦБ РФ, Минфина и ФНБ.

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