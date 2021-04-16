ЦБ РФ отозвал лицензию у «Интерпромбанка»

Банк России отозвал лицензию у АО КБ «Интерпромбанк» в пятницу, 16 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

По информации ЦБ РФ, по величине активов банк занимал 151-е место в банковской системе России. Как объяснили в пресс-службе, «Интерпромбанк» занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности.

Кроме того, банк совершал сделки с непрофильными активами в целях искусственного улучшения финансовых показателей.

«Подавляющую часть кредитного портфеля «Интерпромбанка» составляли проблемные ссуды», — уточнил регулятор.

По итогам прошлого года банк получил убыток 3,9 млрд. руб., что составляло 57% от величины его капитала.

Вкладчиков предупредили, что банк – участник системы страхования вкладов. В результате суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн. руб.

Ранее Центробанк отозвал лицензию у банка «Нейва».