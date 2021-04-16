Зеленский расценил вопрос строительства «Северного потока — 2» как энергетическую войну

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что продолжение строительства российского газопровода «Северный поток — 2» можно рассматривать как энергетическую войну. Об этом он сказал в интервью французской газете Le Figaro, текст которого размещен на сайте главы украинского лидера 15 апреля.

«Это энергетическая война. Как и в любой войне, нельзя воевать, если нет единства. Кто-то точно проиграет. Если «Северный поток-2» достроят - не только Украина проиграет...», — сказал Зеленский.

По его словам, это не вопрос бизнеса Европы и Российской Федерации, «это вопрос войны».

Украинский президент подчеркнул, что эта война — гибридная, и она такая же, как и бывшие в прошлом газовые, энергетические, продовольственные и вакцинные войны.

На вопрос о перспективах «Северного потока-2» Зеленский ответил, что есть два фактора. Первым он назвал Соединенные Штаты, вторым — единство европейских стран.

«Я считаю, что санкционная политика США поможет Украине, и благодарен им за это. И тут у них открытая позиция. У европейских стран разная позиция. Россия пользуется этим», — подытожил глава Украины.

Ранее президент США Джо Байден назвал российский газопровод «Северный поток —2» сложным вопросом.

15 апреля Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Санкции введены против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы. США также высылают 10 российских дипломатов. Кроме того, Минфин США запретил компаниям скупать российский госдолг у ЦБ РФ, Минфина и ФНБ.

Накануне глава МИД ФРГ Хайко Маас выступил против прекращения строительства «Северного потока — 2» из-за ситуации на границе Украины и России, отметив, что остановка работ может усилить напряженность.