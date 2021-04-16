Сербия заинтересована в увеличении объема поставок российского газа

Сербия заинтересована в увеличении объема поставок газа из России в связи с тем, что потребности республики с каждым днем растут. Об этом заявил глава сербского МИД Никола Селакович, передает РИА «Новости».

По его словам, доля прямых иностранных инвестиций в Сербии выросла до 62% от их общего объема по региону.

Селакович выразил уверенность в том, что вопрос об увеличении поставок российского газа будет обсуждаться с партнерами из РФ. Он также добавил, что реализация проекта «Турецкий поток» гарантирует Сербии более качественный уровень энергобезопасности по сравнению с прошлым.

Контракт на поставку российского газа в Сербию подписан 27 марта 2013 года и действует до конца 2021 года.

В январе текущего года президент Сербии Александр Вучич официально дал старт пуску газа из «Турецкого потока» в соединительный газопровод из Болгарии в Венгрию, проходящий по территории страны.