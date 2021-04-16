Мэр и министры Москвы отчитались о доходах за прошлый год

Мэр Москвы Сергей Собянин в 2020 году задекларировал доход в размере 8,2 млн рублей, следует из данных о доходах за прошлый год, размещенных на официальном портале мэра столицы.

Согласно декларации, доходы градоначальника в прошлом году составили 8 247 039 руб. В собственности у него находится квартира площадью 308,1 кв. м.

В 2019 году Собянин также заработал 8,2 млн рублей, в его собственности числился гараж площадью 26,8 кв. м.

Заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков задекларировал доход в 15,1 млн руб. В пользовании чиновника находится земельный участок, дачный дом, квартира и дачные постройки.

Доход заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева составил 15,4 млн руб. В его собственности есть автомобиль Land Rover. Кроме того, чиновник является владельцем двух квартир.

Владимиром Ефимовым, заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-жилищных отношений, в 2020 году было заработано 30,3 млн рублей. Он владеет квартирой и двумя мотоциклами.

Глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов получил 216,6 млн руб. В его собственности числятся три земельных участка, жилой дом, автомобиль и два мотоцикла.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова имела заработок в размере 14,8 млн рублей. Доход руководителя аппарата Мэра и правительства Москвы Натальи Сергуниной составил 14,5 млн рублей.

Руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуарда Лысенко и глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк заработали за предыдущий год 14,4 млн руб. и 20,9 млн руб. соответственно.

Ранее стал известен заработок президента России Владимира Путина за 2020 год.