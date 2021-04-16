Назван заработок Мишустина за 2020 год

В 2020 году премьер-министр России Михаил Мишустин заработал почти 20 млн рублей. Данные о его доходах опубликованы на сайте правительства.

Согласно декларации, глава кабмина в прошлом году заработал 19,853 млн руб.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства, данная «сумма складывается из доходов по основному месту работы и доходов по депозитным вкладам средств, которые председатель правительства России заработал ранее».

Согласно предыдущим декларациям, в 2018 году Мишустин заработал 18,9 млн рублей, а в 2019 году — 18,2 млн рублей.

Там напомнили, что он возглавлял налоговую службу с 2010 по 2020 год. До этого он на протяжении нескольких лет работал в бизнесе.

«Возглавив Федеральную налоговую службу, он передал принадлежащие ему активы в управление жене», — сказал представитель пресс-службы.

В прошлом году она задекларировала доход в размере 63,9 млн руб. Годом ранее ее доход составил 54,8 млн руб.

Ранее стал известен заработок президента России Владимира Путина за 2020 год.