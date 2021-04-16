Доход Жириновского оказался самым большим среди лидеров фракций в Госдуме

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский за 2020 год заработал 39 миллионов рублей — это самый большой показатель среди руководителей думских фракций. Декларации парламентариев были размещены на официальном сайте нижней палаты парламента.

В 2019 году политик задекларировал 22,4 миллиона рублей, это почти на 17 миллионов меньше, чем в текущем. В собственности Жириновского находится квартира площадью 38,8 кв. м, в безвозмездном пользовании — квартира площадью 436,3 кв. м.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в прошлом году заработал 7,58 миллиона рублей, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов — 5,7 миллиона рублей, глава «Справедливой России» — около 5,2 миллиона рублей.

Ранее стал известен заработок президента России Владимира Путина за 2020 год. Доходы российского лидера составили почти 10 млн рублей. Данная сумма почти на 270 тыс. руб. больше, чем годом ранее. В 2019 году Путиным было заработано 9,726 млн руб., а в 2018 году — 8,648 млн руб.