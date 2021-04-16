Минфин прорабатывает меры по возврату денег, украденных телефонными мошенниками

Глава департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков в ходе конференции заявил, что министерство финансов России начало проработку законодательных мер по возврату средств физическим лицам, которые они перевели мошенникам. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«Одна из этих мер — это проработка вопроса регулирования, чтобы мы могли на законодательном уровне решить вопрос возврата денег, когда люди перевели эти деньги, и эти деньги ушли незаконным способом в другой банк или еще как-то на другой счет, чтобы мы могли эти деньги вернуть человеку», — отметил он.

По словам Чебескова, в дальнейшем это поможет значительно ограничить и сдержать мошенников, а также позволит обманутым гражданам вернуть деньги.

Также глава департамента Минфина подчеркнул, что злоумышленники скорее всего будет придумывать новые способы чтобы обойти эти меры.

«Наша задача — конечно, их сдерживать. И я надеюсь, что нововведения и законодательные, и нововведения, которые в будущем будут возможны — это я говорю про цифровой рубль, — помогут снизить эту проблему и защитить наших граждан», — добавил он.

Ранее в ЦБ рассказали о плане действий при получении «ошибочного» перевода на карту. Также специалисты настоятельно не рекомендуют тратить деньги, которые были получены от незнакомцев, так как такое действие может быть расценено как преступление.