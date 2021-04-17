Эксперты рассказали, как россиянам избежать мисселинга в банке

Россиянам во время выбора финансовой услуги в банке надо тщательно изучать условия и тарифы. Таким образом получится не стать жертвой мисселинга, сообщили РИА Новости эксперты.

По словам специалистов, клиентам стоит внимательно изучать ссылки и приложения к договору, а также читать отзывы перед заключением договора с кредитной организацией.

Согласно материалам ЦБ, мисселинг в отношении финансовых продуктов чаще всего можно встретить в банковских офисах. Это может произойти, когда люди приходят для открытия или продления вклада, но консультанты навязывают им другие услуги.

«Нужно внимательно ознакомиться с условиями предоставления, изучить тарифы, при этом особое внимание обратить на ссылки, приложения и особые условия, иногда полезно ознакомиться с отзывами», — пояснил директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.

По его словам, надо ознакомиться с тарифами и условиями, предлагаемыми другими банками. Возможно, получится найти более выгодные и нужные услуги, предупредил Бородулин. Во время предложения сложных продуктов банки обычно маскируют их, обещая повышенные ставки, обратил внимание эксперт.

Директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов также отметил ,что признаком мисселинга является предложение повышенной доходности по некоему финансовому продукту. В результате заключившим договор не говорят о вероятных существенных колебаниях доходности. Помимо того, могут быть предусмотрены дополнительные комиссии.

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