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Деловые новости

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Сергей Меликов Сергей Меликов

Доходы врио главы Дагестана Меликова за 2020 год составили 4,9 млн рублей

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Доход временно исполняющего обязанности главы Дагестана Сергея Меликова за 2020 год составил 4,9 млн рублей. Декларация о доходах и имуществе размещена на официальном сайте руководителя региона.

В документе указано, что Меликову принадлежат два земельных участка площадью 90 и 1725 квадратных метров, два хозяйственно-бытовых здания площадью 36,8 и 47,4 квадратного метра и жилой дом площадью 167 квадратных метров, а также автомобиль Lexus LX 570.

В собственности его супруги находятся квартира площадью 195 квадратных метров и два машиноместа. В прошлом году она заработала чуть более 792 тыс. рублей.

Вся собственность семьи, согласно документу, зарегистрирована в России.

Ранее сообщалось, что доход главы Минпромторга Дениса Мантурова за 2020 год (как и годом ранее) оказался самым высоким среди других членов правительства. В декларации о доходах, расходах и имуществе чиновников указывается, что министр за прошлый год заработал 740 413 415 рублей.

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