Bloomberg: США намерены ужесточить санкции против долговых бумаг РФ

США могут ужесточить санкции в отношении российских долговых ценных бумаг. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

По словам собеседников агентства, в Белом доме изучают последствия санкций против России, которые были введены 15 апреля. Они заявили, что администрация президента США Джо Байдена намерена ужесточить их, если российские власти «не прекратят хакерские атаки и попытки вмешательства в политический процесс США».

Как уточнили источники, запрет американским компаниям покупать российские долговые бумаги не только на первичном, но и на вторичном рынке является одной из возможных мер.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Санкции введены против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы. США также высылают 10 российских дипломатов. Кроме того, Минфин США запретил компаниям скупать российский госдолг у ЦБ РФ, Минфина и ФНБ.

В дальнейшем российский МИД вызвал посла США в стране Джона Салливана и объявил ему, что в ближайшее время Москва представит серию ответных мер на введенные Вашингтоном санкции.