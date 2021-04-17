Словения приобретет «Спутник V» до одобрения в ЕС

Власти Словении могут приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» до одобрения Агентством по лекарствам Евросоюза (ЕМА). Такое заявление сделали в Национальном институте общественного здоровья (NJIZ), передает словенское агентство STA.

Там сообщили, что консультативная группа NJIZ по вакцинации рекомендовала властям страны закупить те вакцины против COVID-19, которые все еще ожидают одобрения европейского регулятора, в том числе «Спутник V».

«Глава группы Бояна Беович уточнила, что препараты будут находиться на так называемых карантинных складах», — сказал представитель института.

Как отмечает РИА «Новости», применить их можно будет сразу после одобрения ЕМА.

На этой неделе сообщалось, что Словения отменит карантин для туристов, которые привиты «Спутником V».

Ранее словенские власти объявили о приостановке вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом AstraZeneca.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.