Чешский вице-премьер: условия тендера на достройку АЭС могут быть пересмотрены

Чешский вице-премьер и глава Минпромторга страны Карел Гавличек заявил, что приписываемая российским спецслужбам атака на складе боеприпасов в деревне Врбетице может повлиять на возможность привлечение российских компаний к тендеру на строительство нового энергоблока атомной электростанции «Дукованы», передает ТАСС.

«Происходящие события, конечно же, могут повлиять на тендер. Поступила очень серьезная информация. Любое подобное деяние, если оно будет подтверждено, совершенно точно повлечет за собой последствия», — заявил Гавличек.

Он напомнил, что иностранные компании могут быть допущены к тендеру на достройку АЭС «Дукованы» только после проверки, которую проводит чешское МВД по запросу спецслужб.

Ранее власти Чехии решили выслать 18 российских дипломатов. Как заявляют европейские СМИ, высылаемые дипломаты на самом деле были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием.

Власти республики приняли решение, когда выяснили, что российские спецслужбы были причастны ко взрыву на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году, когда погибли два человека.

Позже это решение прокомментировали официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.