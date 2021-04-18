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Названы самые популярные авианаправления на майские праздники

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Специалисты аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру рассказали о самых популярных авианаправлениях на майские праздники в этом году. Об этом сообщает RT.

Так, самым привлекательным для путешественников стал маршрут Москва — Симферополь. В первую тройку популярных авианаправлений также вошли маршруты Москва — Сочи и Москва — Краснодар.

Кроме того, аналитики отметили интерес россиян к путешествиям на самолете из Москвы в Минводы, Петербург и Анапу.

Средний чек за внутренний перелет с 1 по 10 мая составляет 7 399 руб. в одну сторону. Отмечается, что за два года этот показатель почти не изменился, в аналогичном периоде 2019 года билет в один конец стоил 7 321 руб.

Ранее сообщалось, что стоимость отдыха в Сочи в мае выросла до 50% после ограничения полетов в Турцию.

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