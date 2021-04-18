Экономист спрогнозировал, когда у рубля откроется «второе дыхание»

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер рассказал, когда у рубля откроется «второе дыхание».

По его словам, укрепление российской валюты произойдет только после адаптации к мнимым или реальным угрозам введения ограничений от западных партнеров. Экономист отметил, что в настоящее время геополитический дисконт в рубле значительно превышает планку в 5%.

Рубль зависит от общемировых трендов глобального рынка и от влияния геополитической повестки, уточнил Зельцер. При этом санкции выступают доминирующим фактором для установления курса рубля.

«Поскольку текущая ситуация характеризуется крайней неопределенностью, а масштаб санкций не очерчен (можно лишь строить предположения), то и прогнозирование на краткосрочному перспективу затруднено», — заявил специалист «Прайму», уточнив, что при спокойном внешнем фоне «сильный рубль» может появиться осенью 2021 года.

Зельцер считает, что фундаментально обусловленный курс рубля к доллару с учетом ситуации в экономике и на товарных рынках будет в районе 70 руб.

Ранее сообщалось, что курс рубля снизился на фоне заявлений о новых санкциях США.