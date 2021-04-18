В Сочи закрывается зимний туристический сезон на двух горных курортах

На двух горнолыжных курортах в Сочи закрывается зимний туристический сезон, передает ТАСС.

С 19 апреля нельзя будет покататься на лыжах на горных курортах «Газпрома» — Лауре и Альпике. При этом есть вероятность, что Альпику откроют на майские праздники.

Также закрывается зимний сезон на «Розе Хутор». Летний сезон там начнется с 1 мая.

Чуть дольше продлится горнолыжный сезон на «Красной поляне» — до 10 мая. Отмечается, что это связано с климатическими особенностями.

«У нас сезон до 10 мая, летний стартует с 1 июня. Благодаря климатическим особенностям у нас еще можно кататься на лыжах и сноубордах, а также на велосипедах», — рассказала пресс-секретарь курорта Марина Литвинчук.

Ранее сообщалось, что в Сочи туристический поток в зимний сезон вырос на 20%.