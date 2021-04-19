Названы регионы-лидеры по росту рынка труда

Число трудоустроенных россиян за последние три года выросло в 14 регионах страны, при этом 23 субъекта потеряли более 5% рабочих мест, свидетельствуют результаты исследования, проведенного РИА «Новости».

При этом лидером по росту числа занятых рабочих мест стал Севастополь, там число трудоустроенных увеличилось на 7,4% за три года, а число рабочих мест – на 14 тысяч. Второе место заняла Тюменская область, где число работающих выросло на 2,1%.

Кроме того, в десятку лидеров вошли Камчатский край, Краснодарский край, Калининградская область, Московская область, Республика Адыгея, Республика Крым, Санкт-Петербург и Москва.

Больше всего рабочих мест потеряли Северная Осетия – Алания (-18,4%) и Хакасия (-10,9%). Также значительное сокращение числа рабочих мест отмечено в Новгородской области (-9,8%), Дагестане (-9,7%) и Архангельской области (-9,0%).

Ранее сообщалось, что российский рынок труда потерял максимальное за 12 лет число молодых сотрудников.