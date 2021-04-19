Названы регионы с самым высоким уровнем жизни

Москва стала лидером среди российских регионов, сообщает издание «Известия» со ссылкой на рейтинг, составленный Фондом развития гражданского общества.

Рейтинг составлен по итогам 2020 года, при его подготовке учитывались девять критериев, в числе которых среднемесячная зарплата и стоимость потребительской корзины, индекс промышленного производства, а также соотношение задолженности перед федеральным центром с доходами регионального бюджета и ряд других критериев.

При этом в отдельности ни по одному из критериев не заняла первое место, она заняла вторые места в рейтингах по критериям «Отношение суммы госдолга субъекта РФ к сумме доходов консолидированного бюджета» и «Отношение суммы госдолга субъекта РФ к сумме поступившего в федеральный бюджет от региона НДС».

По уровню заработной платы Москва заняла четвертое место, по соотношению дохода к стоимости потребительской корзины — пятое, а по динамике валового регионального продукта с коррекцией на инфляцию — 64-е.

Второе место в рейтинге заняла Тюменская область, а третье – Ленинградская область. В десятку вошли также Ямало-Ненецкий автономный округ, Московская область, Санкт-Петербург, Магаданская, Иркутская, Калужская области и Ханты-Мансийский автономный округ.

Ранее были названы регионы-лидеры по росту рынка труда.