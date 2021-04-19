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Деловые новости

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Минфин предложил перенести начало строительства 25 мусорных заводов «Ростеха»

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Министерство финансов РФ собирается отложить решение о господдержке 25 новых заводов по сжиганию твердых коммунальных отходов (ТКО) компании «РТ-Инвест», принадлежащей «Ростеху». Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию письма замминистра финансов Ирины Окладниковой.

Начать строительство новых заводов ведомство предложило после завершения пяти подобных проектов компании в Подмосковье и Татарстане и их выхода на проектную мощность. Запуск 25 заводов «РТ-Инвест» планирует осуществить до конца 2023 года.

Как уточняет издание со ссылкой на пресс-службу Минфина, ведомством был проведен анализ финансовой модели нового проекта «РТ-Инвеста» совместно с Минэкономразвития. Его результат направлен на рассмотрение правительству.

По словам представителя Абрамченко Марты Галичевой, материалы от ведомств были получены, однако она отказалась комментировать их содержание.

В пресс-службе «РТ-Инвест» СМИ ответили, что компания не владеет информацией о процессе обсуждения проекта.

Ранее сообщалось, что компания «РТ-Инвест» собирается установить 15 тысяч новых контейнеров в Подмосковье до конца года.

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